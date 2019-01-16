Пенсионер из Ардатовского района зарезал своего зятя из-за разговора о судимости

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-16T14:34:28+03:00

В отношении него сейчас возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Нижегородской области, который зарезал собственного зятя. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, трагедия произошла 15 января 2019 года в квартире одного из домов в селе Надежино (Ардатовский район).

Между подозреваемым и его 33-летним зятем возникла ссора, в ходе которой первый схватил нож и нанес второму несколько колото-резаных ранения по телу. Пострадавший скончался на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.

Пенсионер уже задержан правоохранителями. По информации следователей, 15 лет назад он уже был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Именно это и стало причиной конфликта с зятем.

В ближайшее время ходатайство об избрании пенсионеру меры пресечения будет направлено в суд. Расследование продолжается.