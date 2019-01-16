Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Дзержинске

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-16T14:02:23+03:00

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Во вторник, 15 января 2019 года, на проспекте Ленина в Дзержинске водитель иномарки сбил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 16:30 рядом с домом №60, когда 10-летняя девочка шла по «зебре». Мужчина, сидевший за рулем «Рено» не заметил ее.

Школьница находилась без сопровождения взрослых. Сейчас она в больнице с травмами.

Ранее сообщалось, что 7 января в 15:40 на улице Попова в Нижнем Новгороде произошло ДТП. 28-летний водитель "Форда" с 10-летним стажем вождения, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и врезался в "Ладу Приору". В результате ДТП пострадала 5-летняя девочка, которая ехала на заднем сидении "Лады". Ее спасло то, что в момент аварии она находилась в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем.