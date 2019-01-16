2019-01-16T14:02:23+03:00
Происшествия

Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Дзержинске

Сейчас школьница находится в больнице
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 15 января 2019 года, на проспекте Ленина в Дзержинске водитель иномарки сбил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 16:30 рядом с домом №60, когда 10-летняя девочка шла по «зебре». Мужчина, сидевший за рулем «Рено» не заметил ее.

Школьница находилась без сопровождения взрослых. Сейчас она в больнице с травмами.

Ранее сообщалось, что 7 января в 15:40 на улице Попова в Нижнем Новгороде произошло ДТП. 28-летний водитель "Форда" с 10-летним стажем вождения, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и врезался в "Ладу Приору". В результате ДТП пострадала 5-летняя девочка, которая ехала на заднем сидении "Лады". Ее спасло то, что в момент аварии она находилась в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижний Новгород переходит на низкопольные автобусы
Правоохранители задержали жителей Выксы, незаконно вырубивших лес на миллион рублей
В Нижнем Новгороде разыскивают 27-летнюю Татьяну Липатову
Пенсионер из Ардатовского района зарезал своего зятя из-за разговора о судимости
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
Нижегородская область получит 3,2 миллиарда рублей на борьбу с онкологией
Глеб Никитин: «Нижегородская область будет реализовывать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года»
Неизвестный мужчина погиб на пожаре в центре Нижнего Новгорода
БК «НН» сразится с турецким «Банвитом» 16 января
Нижегородцы задолжали энергетикам почти 70 миллионов рублей
У аэропорта Стригино появился новый сайт
Адвокат Шота Горгадзе рассказал в программе Владимира Соловьева о деле Олега Сорокина
В Павловском районе молодой мужчина пытался зарезать во сне обидевшего его знакомого
168 ярмарок «Покупайте нижегородское» будут проведены в 2019 году
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на лосей
Три врача из Нижегородской области стали лауреатами премии имени Королева-2018
Дни Хорватии и Дни культуры Словакии пройдут в Нижегородской области в 2019 году
Семьям погибших от отравления газом в Павлове окажут материальную помощь
Регулярный авиарейс Казань – Нижний Новгород – Калининград запущен с 15 января