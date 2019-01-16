Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-16T12:33:41+03:00

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Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие часы в Нижегородской области ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС: могут обрываться ЛЭП и падать деревья. Это связано с усилением ветра, сильными осадки, налипанием мокрого снега и гололедицей.

Также могут произойти ДТП на дорогах с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Синоптики прогнозируют снежные заносы, накат, ухудшение видимости и метель.

Специалисты просят нижегородцев быть аккуратнее на дорогах и следить за крышами домов – на них могут быть сосульки.

Также необходимо подготовить малоскользящую обувь, осторожно передвигаться.

- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как следствие, сбить переходящего, - советуют сотрудники МЧС.

В такую погоду лучше отказаться от поездок на автомобилях. Но если вы уже сели за руль, то снизьте скорость и соблюдайте дистанцию.