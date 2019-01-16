Нижегородская область получит 3,2 миллиарда рублей на борьбу с онкологией

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-16T11:35:02+03:00

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3,2 миллиарда рублей будут выделены в ближайшие три года на борьбу с онкологией в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это будет проводиться в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Средства будут получены из областного и федерального бюджетов.

- Для Нижегородского онкологическиого диспансера, Павловской и Арзамасской центральных районных больниц будет закуплено около 400 единиц оборудования. Также региональная составляющая проекта предусматривает создание сети из 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи и оснащение их высокотехнологичным оборудованием, - объяснил Глеб Никитин.

По плану, к 2024 году уровень ранней диагностики раковых заболеваний составит 63% от всех выявленных случаев.

Также, по словам Глеба Никитина, Нижегородская область намерена реализовать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года.