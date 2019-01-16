Глеб Никитин: «Нижегородская область будет реализовывать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-16T10:58:43+03:00

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Нижегородская область намерена реализовать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Создание этого кластера будет одним из важнейших шагов по реализации национального проекта «Здравоохранение».

- Проект создания онкологического кластера в регионе предусматривает, во-первых, строительство взрослого областного онкологического центра на 420 коек и центра детской онкологии и онкогематологии на 80 коек. Детский центр будет создаваться на базе областной детской больницы, а для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района, - подчеркнул Глеб Никитин.

Сейчас на проект выделены 223 миллиона из бюджета области. Кроме того, ужепроведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации.

По словам Глеба Никитина, кластер будет работать и как научно-исследовательский институт.

- Прежде всего, это позволит проводить поисковые и прикладные исследования с использованием принципов трансляционной медицины. Далее - ускорить апробацию и введение в клиническую практику отечественных медицинских изделий, лекарственных средств и методов диагностики и лечения. Ещё одна задача, которую должен решить кластер, - это подготовка высококвалифицированных специалистов, создание единой площадки для работы мультифункциональных команд, объединяющих работу физиков, химиков, биологов и врачей, - подытожил глава региона.