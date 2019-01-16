Глеб Никитин: «Нижегородская область будет реализовывать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года»
Нижегородская область намерена реализовать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Создание этого кластера будет одним из важнейших шагов по реализации национального проекта «Здравоохранение».
- Проект создания онкологического кластера в регионе предусматривает, во-первых, строительство взрослого областного онкологического центра на 420 коек и центра детской онкологии и онкогематологии на 80 коек. Детский центр будет создаваться на базе областной детской больницы, а для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района, - подчеркнул Глеб Никитин.
Сейчас на проект выделены 223 миллиона из бюджета области. Кроме того, ужепроведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации.
По словам Глеба Никитина, кластер будет работать и как научно-исследовательский институт.
- Прежде всего, это позволит проводить поисковые и прикладные исследования с использованием принципов трансляционной медицины. Далее - ускорить апробацию и введение в клиническую практику отечественных медицинских изделий, лекарственных средств и методов диагностики и лечения. Ещё одна задача, которую должен решить кластер, - это подготовка высококвалифицированных специалистов, создание единой площадки для работы мультифункциональных команд, объединяющих работу физиков, химиков, биологов и врачей, - подытожил глава региона.