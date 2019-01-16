Неизвестный мужчина погиб на пожаре в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-16T10:25:49+03:00

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Поздно ночью 15 января 2019 года в дежурную часть поступила информация о возгорании в девятиэтажном доме на улице Володарского в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, происшествие случилось около часа ночи, когда жители спали.

К моменту прибытия спасателей в здании горело имущество на лестничной клетке у входа в подвал. В подъезде было много дыма. Пожарные эвакуировали из горящего дома десятерых жильцов.

На месте трагедии было найдено тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. В результате обгорело имущество на площади два квадратных метра.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Причиной случившегося спасатели назвали неосторожность при курении.