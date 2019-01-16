2019-01-16T09:35:38+03:00
Общество

БК «НН» сразится с турецким «Банвитом» 16 января

Матч пройдет в Нижнем Новгороде
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 16 января 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сразится сыграет с турецким «Банвитом» в рамках Лиги Чемпионов. Как сообщается на сайте нижегородского клуба, этот матч может определить судьбу команды в плей-офф.

Это будет уже вторая встреча команд в текущем сезоне. Прошлая игра состоялась в октябре 2018 года и завершилась со счетом 78:60 в пользу баскетболистов из Турции.

Напомним, Нижний Новгород стал одним из городов России для проведения «Финала Четырех». В нынешнем сезоне в этой схватке сыграют БК «Нижний Новгород», «Парма» из Перми, «Спартак СПб» и «Новосибирск». 8 февраля сразятся «Парма» и «Новосибирск» и «НН» и «Спартак СПб». 9 февраля игр не будет, а вот матчи за третье и за первое места пройдут 10 февраля в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

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