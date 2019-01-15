Нижегородцы задолжали энергетикам почти 70 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:24 2019-01-15T18:24:37+03:00

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ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в квитанциях за декабрь 2018 года направило своим клиентам 24 485 уведомлений о наличии задолженности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в реестр потребителей-должников попали лицевые счета с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим двухкратный норматив потребления. Их суммарная задолженность на территории Нижегородской области превышает 69 миллионов рублей.

- Собственникам жилых домов и квартир нужно в полном объеме погасить сумму задолженности в течение 20 дней, а владельцам гаражей — в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. Если же долг так и не будет оплачен, в отношении них может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии, - отмечается в сообщении.

При необходимости должникам также может быть предоставлена рассрочка, но для этого нужно лично обратиться в Центр обслуживания клиентов.