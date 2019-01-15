2019-01-15T16:38:02+03:00
Общество

У аэропорта Стригино появился новый сайт

Интернет-ресурс выполнен в современном минималистском стиле
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Международный аэропорт Стригино запустил новый интернет-сайт. Зайти на него можно по прежним адресам: ww.goj.aero и www.airportnn.ru. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Новый сайт был разработан с учетом интересов и основных сценариев поведения пассажиров и гостей аэропорта. Навигация сайта напоминает организацию движения пассажиров в терминале, а минималистский дизайн позволяет сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на лишнее.

- Основной цвет нового сайта Стригино – оттенок красного, который является отсылкой к Нижегородскому Кремлю и гербу города. Пользователь, переходя по ссылке, сможет сразу идентифицировать страницу нижегородской воздушной гавани, - отмечается в сообщении.

С помощью сайта пассажиры могут бронировать услуги в терминале аэропорта, получать электронные сообщения с подробной информацией об интересующих рейсах, оставлять свои обращения через форму «Обратной связи», а также бронировать гостиницы и авиабилеты через сервисы партнеров.

– Большинство пассажиров сейчас используют интернет-ресурсы аэропортов именно с мобильных устройств. Поэтому новый сайт аэропорта адаптирован для просмотра в том числе на смартфонах и планшетах. Всю необходимую информацию можно получить в один-два клика, – отметил Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов».

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