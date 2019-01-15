2019-01-15T16:33:53+03:00
Общество

Адвокат Шота Горгадзе рассказал в программе Владимира Соловьева о деле Олега Сорокина

По словам московского защитника, в этом нашумевшем процессе он намерен добиться справедливости
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Дело экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина получило всероссийскую огласку, после того как московский адвокат Шота Горгадзе рассказал о нем в эфире программы Владимира Соловьева на радиостанции «Вести ФМ». Напомним, в этом деле Шота Горгадзе выступает защитником Евгения Воронина, ранее возглавлявшего отдел областного Главка, а теперь обвиняемого в похищении человека.

- Мне не только как адвокату, но и как человеку с активной гражданской позицией становится противно и мерзко, когда на скамье подсудимых оказывается тот, кто должен чуть ли не ежедневно получать благодарности от государства за ту работу, которую он провел за годы службы, – заявил Шота Горгадзе. - Вообще все, что происходит в нижегородском районном суде для меня это нонсенс. Я такой ненависти в глазах судьи по отношению к адвокатам, не видел никогда. Благодаря Евгению Воронину, Нижний Новгород был полностью зачищен от воров в законе, поэтому на него у многих остался зуб. Он работал на должности руководителя отдела по внедрению криминальной разведки. Мы понимаем, что это такое. Тем не менее, его держат в СИЗО. Хотя он невыездной – у него даже загранпаспорта нет.

Напомним, на прошлой неделе в деле Олега Сорокина и экс-полицейских Евгения Воронина и Романа Маркеева были обнаружены документы с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». В связи с этим адвокаты настаивали на передаче этого дела в областной суд.

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