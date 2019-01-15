2019-01-15T16:00:51+03:00
Происшествия

В Павловском районе молодой мужчина пытался зарезать во сне обидевшего его знакомого

К счастью, тот смог оказать сопротивление и успел вызвать скорую
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Павловском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, в ночь на 14 января 2019 года нетрезвый подозреваемый пришел с ножом в квартиру дома в селе Ясенцы и несколько раз ударил в шею спящего односельчанина. Тот проснулся и оказал нападавшему активное сопротивление – мужчине даже хватило сил выставить незваного гостя за дверь. После этого потерпевший вызвал скорую помощь. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи 59-летний мужчина остался жив, а подозреваемого сразу же задержали.

Как выяснилось, причиной конфликта стал долг в размере 2,5 тысяч рублей. 8 января 2019 года мужчины встретились, и потерпевший потребовал у подозреваемого вернуть ему долг, а получив отказ, грубо оскорбил того. По видимости, именно из-за обиды мужчина и решился на преступление.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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