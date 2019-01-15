168 ярмарок «Покупайте нижегородское» будут проведены в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-15T15:17:46+03:00

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В текущем году в Нижегородской области планируется провести 168 ярмарок «Покупайте нижегородское». Об этом сообщает региональное министерство промышленности торговли и предпринимательства.

График уже сформирован. Как заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, на этих ярмарках производители смогут продавать свою продукцию на льготных условиях.

- Поскольку арендную плату за торговое место нижегородские компаниям платить не нужно, они имеют возможность торговать по ценам от производителя. И для многих предприятий, у которых нет средств на постоянные торговые точки – это единственная возможность встретиться с нижегородским покупателем напрямую без посредников, - пояснил Черкасов.

По его словам, в этом году количество этих ярмарок увеличится на семь процентов. 18 из них пройдут в Сеченовском районе, еще 18 – в Вознесенском, 12 – в Вачском и 17 – в Выксе. Пять и более состоятся на территории Большемурашкинского, Варнавинского, Вачского, Ковернинского и Краснобовского Павловского, Починковского, Сосновского районов, а также в Чкаловске.