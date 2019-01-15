2019-01-15T14:00:04+03:00
Общество

В Нижегородской области закрывается сезон охоты на лосей

Уже с 16 января охота будет считаться незаконной
Валерия ГРОМОВА
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15 января 2019 года в Нижегородской области закрывается сезон охоты на все половозрастные группы лосей. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета госохотнадзора.

Уже с 16 января охота будет считаться незаконной. Следующий сезон будет открыт только в сентябре.

По словам специалистов, сейчас за нарушение сроков охоты предусмотрена ответственность в виде лишения права охоты на срок до двух лет, а за незаконную добычу лося — уголовная ответственность.

Сейчас на территории области применяется принцип работы антибраконьерских групп. За последний год было выявлено 2249 нарушений требования природоохранного законодательства, 27 фактов незаконной охоты, содержащий признаки уголовно-наказуемых деяний, а также изъяты 89 единиц оружия.

Напомним, 2 января закрылся сезон охоты на европейскую и сибирскую косулю. К слову, нарушителей запрета на охоту ждут весьма серьезные штрафы и наказания. Так размер компенсации, которую придется выплатить охотнику за одну косулю, составляет от 120 тысяч до 280 тысяч рублей.

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