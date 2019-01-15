Три врача из Нижегородской области стали лауреатами премии имени Королева-2018

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-15T13:38:33+03:00

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В среду, 16 января 2019 года, состоится церемония вручения премии имени выдающегося российского кардиохирурга, академика Бориса Королева. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, награду будет вручать заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

В прошлом году лауреатами стали три человека: сердечно-сосудистый хирург пятого хирургического отделения ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» Леонид Иванов, заведующий кардиологическим отделением №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Автозаводского района Нижнего Новгорода» Илья Починка и заведующий хирургическим торакальным отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 Нижегородского района Нижнего Новгорода» Дмитрий Фурзиков.

Ранее сообщалось, что на днях етские ортопеды Приволжского исследовательского медицинского университета провели уникальную операцию по лечению врожденных переломов костей. На операционном столе оказался мальчик из Владимирской области, у которого был врожденный ложный сустав голени.