2019-01-15T12:54:26+03:00
Общество

Дни Хорватии и Дни культуры Словакии пройдут в Нижегородской области в 2019 году

В ходе этих мероприятий будет освещаться участие зарубежных делегаций, а также проводиться работа по взаимодействию с местными, федеральными и иностранными СМИ
Валерия ГРОМОВА
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В мае 2019 года в Нижегородской области состоятся «Дни Хорватии», а летом - «Дни культуры Словакии». Об этом со ссылкой на слова директора департамента внешних связей Ольги Гусевой сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе этих мероприятий будет освещаться участие зарубежных делегаций, а также проводиться работа по взаимодействию с местными, федеральными и иностранными СМИ.

- Прошедший год для нашего региона был насыщен событиями, которые проходили при участии представителей дипломатических миссий и деловых кругов зарубежных стран. Благодаря прессе нижегородцы не только узнали о них, но и получили возможность принять в них участие, - добавила Гусева.

Также, по ее словам, в 2019 году будут проходить международные мероприятия. Сначала визит Посла Франции в России Сильви-Аньес Берманн, в феврале регион ожидает бизнес-миссию из Финляндии, а в марте состоится очередной визит представителей деловых кругов Германии, а именно бизнес-миссияиз Федеральной земли Саксония.

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