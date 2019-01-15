2019-01-15T11:01:28+03:00
Общество

Семьям погибших от отравления газом в Павлове окажут материальную помощь

С каждой семьей сумма будет обсуждаться индивидуально
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 14 января 2019 года, в ходе оперативного совещания заместители губернатора Нижегородской области Андрей Харин и Андрей Гнеушев отчитались Глебом Никитиным по мероприятиям, проведенным после трагедии в Павлове. Три человека там отравились угарным газом и погибли.

По словам Харина, с 1 декабря в Нижегородской области от отравления газом погибли шесть человек, трое из них – в Нижнем Новгороде. Причины пока неизвестны.

- По предварительной версии, люди погибли вследствие нарушения правил пользования бытовыми газовыми приборами, - пояснил замгубернатора.

Гнеушев добавил, что все затраты по погребению погибших взял на себя муниципалитет. Их семьи уже написали заявления на оказание материальной помощи.

-Ее предоставят из регионального бюджета по линии министерства социальной политики. С каждой семьей сумма будет обсуждаться индивидуально, - подытожил Гнеушев.

Напомним, 9 января 2019 года в одной из квартир двухэтажного дома на улице Перчанкина в Павлове были обнаружены тела 34-летней женщины и восьмимесячного малыша. После того, как спасатели вскрыли еще одну квартиру, то обнаружили там еще одного погибшего – 44-летнего мужчину. Прибывшие на место трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ. Смерть всех потерпевших могла наступить из-за отравления угарным газом.

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