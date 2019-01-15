2019-01-15T10:32:32+03:00
Общество

Регулярный авиарейс Казань – Нижний Новгород – Калининград запущен с 15 января

Он будет выполняться с частотой два раза в неделю – по вторникам и четвергам
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 15 января 2019 года нижегородцы смогут воспользоваться прямым авиарейсом до Калининграда. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино», самолет будет летать по маршруту Казань – Нижний Новгород – Калининград.

Согласно информации, рейс запущен компанией «ЮВТ АЭРО».

Судно Bombardier CRJ-200 на 50 человек будет летать два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Время отправления из Казани по вторникам – 7:30, в Нижнем Новгороде он будет около девяти утра, а отсюда уже вылетит в Калининград. Обратный рейс запланирован на 11:20.

По четвергам вылет из Казани в Нижний Новгород будет осуществляться в 12:10, а из Нижнего Новгорода в Калининград - в 13:45. Обратный вылет - в 16:05, который прибудет в столицу Приволжья в 20:10.

Напомним, 11 октября 2018 года стартовал конкурс «Великие имена России». В список 47 аэропортов, которым решили дать имена великих россиян, вошел и нижегородский аэропорт «Стригино». На последнем этапе в ходе анкетирования был определен победитель. Им стал Валерий Чкалов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших от отравления газом в Павлове окажут материальную помощь
Сергей Каргин написал заявление о сложении полномочий депутата гордумы
Нижний Новгород примет матчи «Финала Четырех» Кубка России
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев высоко оценил организацию работы с ТКО в Нижегородской области
Сергей Серба назначен гендиректором нижегородского «ГлавУКСа»
Нижегородский агрохолдинг обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 82 миллиона рублей
Двое несовершеннолетних пытались украсть алкоголь из магазина в Вознесенском
Жители Нижнего Новгорода отправили 2300 заявок в ИС «Антиснег»
Более 9,5 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за минувшие выходные
Нижегородская область сэкономила на торгах более 267 миллионов рублей за месяц
Врач-терапевт из Арзамаса взял с пациентки 15 тысяч рублей за выдачу больничного листа
Найдено тело пропавшего почти два года назад 40-летнего Андрея Самцова
Нижегородка Дарья Качанова завоевала серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту
Нижегородская область заняла второе место в ПФО по количеству работников малого и среднего бизнеса
В Лысковском районе задержали группу браконьеров
Пять бань сгорели в Нижегородской области 13 января
Нижегородское «Торпедо» вновь уступило московскому «Динамо» в матче КХЛ
В Нижегородской области за первую декаду 2019 года производство молока выросло на 300 тонн
Старый Новый год отметили воспитанники центра «Солнышко» в Дзержинске
В детский лагерь «Лазурный» приедут 437 детей, ставших участниками смены «Индекс общего дела»
Нижегородец незаконно держал дома американскую норку