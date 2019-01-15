Регулярный авиарейс Казань – Нижний Новгород – Калининград запущен с 15 января

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-15T10:32:32+03:00

Он будет выполняться с частотой два раза в неделю – по вторникам и четвергам

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С 15 января 2019 года нижегородцы смогут воспользоваться прямым авиарейсом до Калининграда. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино», самолет будет летать по маршруту Казань – Нижний Новгород – Калининград.

Согласно информации, рейс запущен компанией «ЮВТ АЭРО».

Судно Bombardier CRJ-200 на 50 человек будет летать два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Время отправления из Казани по вторникам – 7:30, в Нижнем Новгороде он будет около девяти утра, а отсюда уже вылетит в Калининград. Обратный рейс запланирован на 11:20.

По четвергам вылет из Казани в Нижний Новгород будет осуществляться в 12:10, а из Нижнего Новгорода в Калининград - в 13:45. Обратный вылет - в 16:05, который прибудет в столицу Приволжья в 20:10.

Напомним, 11 октября 2018 года стартовал конкурс «Великие имена России». В список 47 аэропортов, которым решили дать имена великих россиян, вошел и нижегородский аэропорт «Стригино». На последнем этапе в ходе анкетирования был определен победитель. Им стал Валерий Чкалов.