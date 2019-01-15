2019-01-15T10:10:15+03:00
Общество

Сергей Каргин написал заявление о сложении полномочий депутата гордумы

Он подал соответствующий документ 11 января
Валерия ГРОМОВА
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Депутат думы Нижнего Новгорода Сергей Каргин написал заявление о сложении полномочий. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе гордумы.

По информации, Каргин подал соответствующий документ 11 января, а рассмотрят его в ходе ближайшего заседания.

- Выборы депутата городской думы по избирательному округу №21 могут пройти в единый день голосования осенью 2019 года, - пояснили в гордуме.

Напомним, в конце декабря на внеочередном заседании думы Нижнего Новгорода были рассмотрены 13 вопросов. Одним из них было утверждение досрочного прекращения полномочий Дмитрия Краснова, Алексея Гойхмана и Елизаветы Солонченко. Краснов покинул думу в связи с новой должностью заместителя губернатора Нижегородской области, а Гойхман и Солонченко – по собственному решению.

- Всему своё время: поняла, что именно сейчас для меня важнее моя семья, - написала тогда экс-глава Нижнего Новгорода на своей странице в соцсетях.

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