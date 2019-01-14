2019-01-14T17:00:24+03:00
Общество

Сергей Серба назначен гендиректором нижегородского «ГлавУКСа»

До этого он был заместителем гендиректора ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».
Валерия ГРОМОВА
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Сергей Серба занял пост генерального директора муниципального казенного учреждения «Главное управление по капстроительству Нижнего Новгорода» («ГлавУКС»). Как сообщается на сайте Единого государственного реестра юридических лиц, он приступил к работе 9 января 2019 года.

До этого он был заместителем гендиректора ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что УФАС по Нижегородской области обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях МКУ «Главное Управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода», а также в 16-ти компаниях. Миллионные сделки, которые заключал «ГлавУКС» с этими компаниями, были раздроблены. Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года.

Кстати, конкурс на пост генерального директора ГлавУКСа Нижнего Новгорода был объявлен еще в ноябре прошлого года.

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