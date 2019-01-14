Сергей Серба назначен гендиректором нижегородского «ГлавУКСа»
Сергей Серба занял пост генерального директора муниципального казенного учреждения «Главное управление по капстроительству Нижнего Новгорода» («ГлавУКС»). Как сообщается на сайте Единого государственного реестра юридических лиц, он приступил к работе 9 января 2019 года.
До этого он был заместителем гендиректора ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что УФАС по Нижегородской области обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях МКУ «Главное Управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода», а также в 16-ти компаниях. Миллионные сделки, которые заключал «ГлавУКС» с этими компаниями, были раздроблены. Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года.
Кстати, конкурс на пост генерального директора ГлавУКСа Нижнего Новгорода был объявлен еще в ноябре прошлого года.