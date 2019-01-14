2019-01-14T16:35:24+03:00
Общество

Нижегородский агрохолдинг обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 82 миллиона рублей

Проводится расследование
Валерия ГРОМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении агрохолдинга ООО УК «Русское поле», который продает продукцию «Павловская курочка». Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, они обвиняются по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

По информации, руководители холдинга создали схему, чтобы не платить налоги, и задолжали таким образом более 82 миллионов рублей за 2014 и 2015 годы. Это было выявлено в ходе налоговой проверки сотрудниками УФНС.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, а также на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта, который работает в арзамасской поликлинике №1. 11 января 2019 года он взял у пациентки 15 тысяч рублей за выдачу листа нетрудоспособности при отсутствии у нее какого-либо заболевания.

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