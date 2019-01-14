2019-01-14T16:21:16+03:00
Происшествия

Двое несовершеннолетних пытались украсть алкоголь из магазина в Вознесенском

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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В отношении двоих несовершеннолетних из Сарова возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, они подозреваются в совершении преступления по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Мальчишки пытались украсть из магазина в районном поселке Вознесенское. Инцидент произошел 9 января. Подозреваемые взяли со стеллажа бутылку и банку с алкогольным напитком, спрятали их под одежду и отправились к выходу, минуя кассу. Сотрудники магазина попросили их оплатить товар, однако мальчики выбежали из здания и скрылись.

Стоимость похищенного алкоголя превышает тысячу рублей. Один из подозреваемых обучается в школе, второй – в колледже.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта, который работает в арзамасской поликлинике №1. 11 января 2019 года он взял у пациентки 15 тысяч рублей за выдачу листа нетрудоспособности при отсутствии у нее какого-либо заболевания.

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