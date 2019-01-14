2019-01-14T15:36:38+03:00
Общество

Жители Нижнего Новгорода отправили 2300 заявок в ИС «Антиснег»

Больше всего на вывоз снега жалуются жители Советского, Нижегородский и Ленинский районов
Юлия ИСАЕВА
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Жители Нижнего Новгорода отправили более 2300 заявок в информационную систему «Антиснег». Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, за последний час в городе работали более 280 спецмашин.

Больше всего на вывоз снега жалуются жители Советского, Нижегородский и Ленинский районов.

В Приокском районе обращения уже выполнены на 92%, в Автозаводском – на 88, в Канавинском – на 87%, в Сормовском – на 82%, в Ленинском – на 75%, в Московском – на 70%, в Советском – на 58%, а в Нижегородском – на 37%.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде был создан интернет-портал «Антиснег», где горожане могли оперативно оставлять заявки и получать информацию об их выполнении. А информационная система «Антиснег» появилась несколько месяцев назад - в ноябре 2018 года. Теперь жители могут следить за уборкой снега в режиме online.

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