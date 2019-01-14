2019-01-14T15:20:36+03:00
Общество

Более 9,5 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за минувшие выходные

Большинство из них превысили скорость
Валерия ГРОМОВА
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В период с 11 по 13 января 2019 года в Нижегородской области зарегистрировано 9510 нарушений правил дорожного движения. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, большинство водителей превысили скоростной режим. Таких случаев было почти 6,5 тысяч.

Так, 121 водитель был задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, семь из которых сидели пьяные за рулем уже не в первый раз. Теперь они привлечены у уголовной ответственности по статье УК РФ.

Также сотрудники ГИБДД остановили 25 транспортных средств, за рулем которых сидели водители без прав. Еще 279 машин были эвакуированы за нарушения правил стоянки.

Напомним, в период с 1 по 8 января 2019 года на дорогах Нижегородской области были зарегистрированы 11 046 нарушений правил дорожного движения. Большинство из них также были оштрафованы за превышение скорости.

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