Нижегородская область сэкономила на торгах более 267 миллионов рублей за месяц
По итогам декабря 2018 года, экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 267,4 миллиона рублей. Такие данные предоставило министерство экономического развития и инвестиций региона.
По информации, в прошлом месяце были проведены 164 процедуры торгов на 8,7 миллиарда рублей. Сэкономлены были деньги на выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог (почти 130 миллионов) и более шести миллионов рублей на выполнение проектных и изыскательских работ.
Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 11 процентов в 2018 году и составили 195,3 миллиарда рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 186,1 миллиарда рублей. Кроме того, выросли в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, и доходы областного бюджета. Они составили 161,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 134,4 миллиардов рублей, что больше предыдущего года на 12 процентов.