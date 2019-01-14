Нижегородская область сэкономила на торгах более 267 миллионов рублей за месяц

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-14T14:17:43+03:00

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По итогам декабря 2018 года, экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 267,4 миллиона рублей. Такие данные предоставило министерство экономического развития и инвестиций региона.

По информации, в прошлом месяце были проведены 164 процедуры торгов на 8,7 миллиарда рублей. Сэкономлены были деньги на выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог (почти 130 миллионов) и более шести миллионов рублей на выполнение проектных и изыскательских работ.

Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 11 процентов в 2018 году и составили 195,3 миллиарда рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 186,1 миллиарда рублей. Кроме того, выросли в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, и доходы областного бюджета. Они составили 161,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 134,4 миллиардов рублей, что больше предыдущего года на 12 процентов.