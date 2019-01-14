Врач-терапевт из Арзамаса взял с пациентки 15 тысяч рублей за выдачу больничного листа

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-14T13:43:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело в отношении врача-терапевта, который работает в арзамасской поликлинике №1. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» уголовного кодекса.

По информации, 11 января 2019 года мужчина взял у пациентки 15 тысяч рублей за выдачу листа нетрудоспособности при отсутствии у нее какого-либо заболевания. Его действия были пресечены следователями и сотрудниками полиции.

Свою причастность к совершению преступления врач подтвердил. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода осудят врача-психиатра. Он взял 15 тысяч рублей за госпитализацию пациента, страдающего наркозависимостью, на бюджетной основе и анонимно, то есть без дальнейшей постановки на диспансерный учет.