2019-01-14T13:08:04+03:00
Общество

Найдено тело пропавшего почти два года назад 40-летнего Андрея Самцова

В последний раз его видели в апреле 2017 года
Валерия ГРОМОВА
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В прошлом году по Нижегородской области распространилась плохая весть: пропал Андрей Самцов. Мужчина уехал с территории ЗАТО Сарова в Москву на заработки и не вернулся. Родные и близкие не знали о его местонахождении с апреля 2017 года.

Только 14 января 2019 года волонтеры сообщили, что Андрея нашли… погибшим.

- Найден погиб. Приносим соболезнования родным погибшего, - написали в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района когда отправилась кататься на велосипеде, а вторая - 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

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