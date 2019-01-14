Найдено тело пропавшего почти два года назад 40-летнего Андрея Самцова

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-14T13:08:04+03:00

В последний раз его видели в апреле 2017 года

Изменить размер текста: A A

В прошлом году по Нижегородской области распространилась плохая весть: пропал Андрей Самцов. Мужчина уехал с территории ЗАТО Сарова в Москву на заработки и не вернулся. Родные и близкие не знали о его местонахождении с апреля 2017 года.

Только 14 января 2019 года волонтеры сообщили, что Андрея нашли… погибшим.

- Найден погиб. Приносим соболезнования родным погибшего, - написали в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района когда отправилась кататься на велосипеде, а вторая - 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.