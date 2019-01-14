2019-01-14T12:59:17+03:00
Спорт

Нижегородка Дарья Качанова завоевала серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту

Она установила личный рекорд, рекорд катка и мировое достижение на дистанции в тысячу метров
Валерия ГРОМОВА
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Дарья Качанова из Нижегородской области завоевала серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, состязания проходили с 11 по 13 января в Италии.

С победой конькобежку поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Дарья Качанова показала прекрасный результат в этом важнейшем для страны виде спорта. Развитие ледовых видов спорта – одно из приоритетных направлений работы. В Нижегородской области у конькобежного спорта богатые традиции и хорошие перспективы, - пояснил глава региона.

К слову, Качанова, которая пробежала вторую дистанцию на тысячу метров за 1:15.219, установила личный рекорд, рекорд катка и мировое достижение на этой дистанции. В этом же соревновании участвовали также Наталья Воронина и Сергей Трофимов из Нижегородской области. Они заняли пятое место в классическом многоборье.

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