Нижегородская область заняла второе место в ПФО по количеству работников малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-14T12:46:21+03:00

Сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства работают более 480 тысяч человек

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По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства работают более 480 тысяч человек. По этим показателям регион занял второе место в Приволжском Федеральном округе, а в России – восьмое.

Как сообщил министр промышленности Максим Черкасов, в Нижегородской области работают 131 тысяч малых и средних предприятий, что определило регион на третье место в ПФО и 11 – среди субъектов России.

Кроме того, налоговые поступления по специальным налоговым режимам от субъектов малого предпринимательства составили 9,4 миллиарда рублей.

Напомним, Нижегородская область оказалась на втором месте в ПФО по производству продуктов питания. В 2018 году в пищевую промышленность региона вложено свыше двух миллардов рублей, а прирост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за указанный период составил 4,3 миллиарда рублей.