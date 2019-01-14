Нижегородская область заняла второе место в ПФО по количеству работников малого и среднего бизнеса
По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства работают более 480 тысяч человек. По этим показателям регион занял второе место в Приволжском Федеральном округе, а в России – восьмое.
Как сообщил министр промышленности Максим Черкасов, в Нижегородской области работают 131 тысяч малых и средних предприятий, что определило регион на третье место в ПФО и 11 – среди субъектов России.
Кроме того, налоговые поступления по специальным налоговым режимам от субъектов малого предпринимательства составили 9,4 миллиарда рублей.
Напомним, Нижегородская область оказалась на втором месте в ПФО по производству продуктов питания. В 2018 году в пищевую промышленность региона вложено свыше двух миллардов рублей, а прирост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за указанный период составил 4,3 миллиарда рублей.