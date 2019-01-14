2019-01-14T12:46:21+03:00
Общество

Нижегородская область заняла второе место в ПФО по количеству работников малого и среднего бизнеса

Сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства работают более 480 тысяч человек
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, сейчас в сфере малого и среднего предпринимательства работают более 480 тысяч человек. По этим показателям регион занял второе место в Приволжском Федеральном округе, а в России – восьмое.

Как сообщил министр промышленности Максим Черкасов, в Нижегородской области работают 131 тысяч малых и средних предприятий, что определило регион на третье место в ПФО и 11 – среди субъектов России.

Кроме того, налоговые поступления по специальным налоговым режимам от субъектов малого предпринимательства составили 9,4 миллиарда рублей.

Напомним, Нижегородская область оказалась на втором месте в ПФО по производству продуктов питания. В 2018 году в пищевую промышленность региона вложено свыше двух миллардов рублей, а прирост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за указанный период составил 4,3 миллиарда рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Серба назначен гендиректором нижегородского «ГлавУКСа»
Нижегородский агрохолдинг обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 82 миллиона рублей
Двое несовершеннолетних пытались украсть алкоголь из магазина в Вознесенском
Жители Нижнего Новгорода отправили 2300 заявок в ИС «Антиснег»
Более 9,5 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за минувшие выходные
Нижегородская область сэкономила на торгах более 267 миллионов рублей за месяц
Врач-терапевт из Арзамаса взял с пациентки 15 тысяч рублей за выдачу больничного листа
Найдено тело пропавшего почти два года назад 40-летнего Андрея Самцова
Нижегородка Дарья Качанова завоевала серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту
В Лысковском районе задержали группу браконьеров
Пять бань сгорели в Нижегородской области 13 января
Нижегородское «Торпедо» вновь уступило московскому «Динамо» в матче КХЛ
В Нижегородской области за первую декаду 2019 года производство молока выросло на 300 тонн
Старый Новый год отметили воспитанники центра «Солнышко» в Дзержинске
В детский лагерь «Лазурный» приедут 437 детей, ставших участниками смены «Индекс общего дела»
Нижегородец незаконно держал дома американскую норку