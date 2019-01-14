Пять бань сгорели в Нижегородской области 13 января

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-14T10:01:36+03:00

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За прошедшие сутки в Нижегородской области сгорели пять бань. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, общая площадь ущерба составила 60 квадратных метров.

Согласно информации, все происшествия случились из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании на заводе в поселке Березовая пойма Нижнего Новгорода. Огонь охватил территорию в 3600 квадратных метров, запах гари распространился на километры. Из-за теплового воздействия произошло частичное обрушение кровли завода на площади 500 квадратных метров. По счастливой случайности, в момент трагедии людей внутри не оказалось. Пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать только около половины второго, а открытое горение - в 1:55.