Пять бань сгорели в Нижегородской области 13 января
За прошедшие сутки в Нижегородской области сгорели пять бань. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, общая площадь ущерба составила 60 квадратных метров.
Согласно информации, все происшествия случились из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Напомним, в ночь с 10 на 11 января в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании на заводе в поселке Березовая пойма Нижнего Новгорода. Огонь охватил территорию в 3600 квадратных метров, запах гари распространился на километры. Из-за теплового воздействия произошло частичное обрушение кровли завода на площади 500 квадратных метров. По счастливой случайности, в момент трагедии людей внутри не оказалось. Пострадавших нет.
Пожар удалось локализовать только около половины второго, а открытое горение - в 1:55.