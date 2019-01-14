2019-01-14T09:43:05+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» вновь уступило московскому «Динамо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:3
Юлия ИСАЕВА
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В воскресенье, 13 января 2019 года, в Нижнем Новгороде состоялся матч КХЛ сезона 2018/2019. На льду встретились местное «Торпедо» и «Динамо» из Москвы. Как сообщается на сайте клуба, эта игра вновь обернулась поражением для автозаводцев.

В течение первого периода счет так и не был открыт. Московские хоккеисты были чуть активнее хозяев льда, но через несколько минут нижегородцы дали им отпор.

Вторая двадцатиминутка была для автозаводцев неудачной. «Динамо» открыло счет, через некоторое время оторвавшись уже на два очка. На перерыв команды расходились при счете 2:0 в пользу гостей из столицы.

В третьем периоде «Торпедо» забросило шайбу, но она не помогла подопечным Дэвида Немировски вырвать победу. «Динамо» еще раз поразило ворота соперника, и цифры на табло перед финальным свистком показывали 3:1 в пользу московского клуба.

Напомним, это уже третья встреча «Торпедо» и московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ. Оба предыдущих раза нижегородцы проигрывали.

Впереди у «Торпедо» выездная серия. Следующий матч они сыграют с «Трактором» 17 января. Посмотреть календарь игр можно здесь.

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