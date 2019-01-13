Старый Новый год отметили воспитанники центра «Солнышко» в Дзержинске

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-13T16:10:22+03:00

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Сегодня, 13 января 2019 года, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнышко» в Дзержинске прошла конкурсная игровая программа «Чудеса продолжаются». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики Нижегородской области.

По данным ведомства, праздник посвящен празднованию Старого Нового года. В праздновании приняли участие 60 воспитанников центра в возрасте от 6 до 15 лет.

- Этот праздник помог ребятам окунуться в атмосферу народных гуляний, познакомиться с историей Старого Нового года и традициями его празднования, - говорится в сообщении. – Малышей ожидали традиционные народные игры и забавы, которые прошли прямо на улице. Кульминацией праздника стал арт-фестиваль «Разноцветный снег», где ребятам прямо на снегу нарисовали разноцветные шедевры красками и гуашью.

По традиции, не обошелся праздник и без Деда Мороза. Он наградил самых активных детей и поздравил всех с праздником.