2019-01-13T10:36:11+03:00
Общество

В детский лагерь «Лазурный» приедут 437 детей, ставших участниками смены «Индекс общего дела»

Также там пройдет семинар для руководителей детских общественных объединений
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 13 января по 3 февраля в детском лагере «Лазурный» пройдет смена «Индекс общего дела». Ее организаторами стали министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, центр эстетического воспитания детей и детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный».Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области.

По данным ведомства, в рамках этой смены в лагерь съедутся 437 активистов российского движения школьников, районных и городских общественных объединений, а также представителей детских редакций, пресс-центров и телевидения из разных муниципальных районов области. В программе этой смены запланированы мероприятия, посвященные году театра в России, 85-летию со дня Рождения Юрия Гагарина и 800-летию Нижнего Новгорода.

Впрочем, одними только развлекательными мероприятиями дело не обойдется – с 24 по 26 января в лагере пройдет встреча активистов смены с участниками межрегионального семинара для руководителей детских общественных организаций. Они съедутся в Нижегородскую область из Москвы, Казахстана, республики Марий Эл, Астраханской, Воронежской, Томской и других областей.

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