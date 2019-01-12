Нижегородец незаконно держал дома американскую норку

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-12T13:41:10+03:00

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Житель Починковского района поймал дикую американскую норку, которых в нашем регионе насчитывается более 27 тысяч особей, и забрал к себе домой. Но во время того, как он показывал ее любопытным, зверек укусил его. Об этом сообщили в комитете по охране объектов животного мира Нижегородской области.

После чего мужчина обратился за помощью к специалистам с просьбой проверить норку на бешенство. По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, жителю Починковского района была предложена госпитализация и вакцинация против бешенства плотоядных животных, а тушку норки отправили на обследование. Кроме того, мужчине грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей за незаконное изъятие дикого животного из естественной среды обитания.

- Изымать диких животных из естественной среды обитания запрещается! В случае, если дикое животное оказалось в бедственном положении необходимо обращаться на горячую экологическую диспетчерскую службу «Зеленый телефон» по номеру 433-22-11, - сообщили в госохотнадзоре.

Нижегородцам нужно быть крайне осторожными при приближении диких животных. Все они могут быть переносчиками опасных для людей болезней - бешенство, туляремия, лептоспироз и многие другие.