СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-12T13:14:48+03:00

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Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 11 процентов в 2018 году и составили 195,3 миллиарда рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 186,1 миллиард рублей. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Выросли в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, и доходы областного бюджета. Они составили 161,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 134,4 миллиардов рублей, что больше предыдущего года на 12 процентов. Расходы областного бюджета с.оставили 151,8 миллиард рублей.

Напомним, бюджет 2019 года эксперты назвали уникальным. По словам министра финансов Нижегородской области Ольги Сулимы, в нем содержится 12 национальных проектов. Такое беспрецедентное количество денег от федерации Нижегородская область получает впервые – 29 миллиардов рублей изначально уже распределено. Это огромные деньги, которые пойдут в социальную сферу региона. В настоящее время Нижегородская область занимает третье место в стране по объему средств, привлеченных из федерального бюджета.