2019-01-12T11:34:20+03:00
Общество

ХК «Торпедо» одержало победу над ХК «Автомобилист»

Первый домашний матч прошел при переполненных трибунах
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первом домашнем матче в 2019 году нижегородское «Торпедо» одержало победу над лидером Восточной конференции со счетом 3:2. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

С первых же минут игра была яркой и насыщенной. Первая шайба полетела в ворота торпедовцев в первом периоде. Второй период принес немало моментов, которые щекотали нервы болельщикам, но ни одного гола забито не было. Триумф нижегоррдцев пришелся на третий период.

Эндрю Кейлоф здорово подкараулил на "пятаке" передачу Филипа Хольма, со второй попытки не оставив шансов на спасение Якубу Коваржу - 1:1. Через несколько минут Артем Аляев, войдя в зону соперника, всего за несколько секунд успел обыграть защитника, нанести прицельный бросок, уехать за ворота и "по-бобровски" завезти оттуда шайбу в цель - 2:1. А потом Дамиф Жафяров из-за ворот выдал выверенную передачу на "пятак", откуда Денис Паршин подарил болельщикам еще один "Новый Год", сделав счет 3:1.

Однако автомобилисты все же отыграли одну шайбу: ее автором стал Илья Крикунов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородец незаконно держал дома американскую норку
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 11 процентов
Господдержка фермерства в Нижегородской области будет увеличена
Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Александру Бочкареву
Центры образования появятся в 46 школах Нижегородской области
Нижегородцам напомнили о правилах поверки газовых счетчиков
Рабочий получил тяжелую травму глаза на производстве в Дзержинске
Пенсионер из Ковернинского района расстрелял односельчанина из ружья
МФЦ в торговом центре «Ганза» перешел в штатный режим работы
Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках 18-летнего Кирилла Зайцева
20-летний студент из Выксы зарезал соседа по общежитию из-за компьютерной игры
Нижегородское «Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 января
Нижегородский аэропорт начал принимать пассажирский Airbus A330-200
Житель Сормова проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство незнакомца из-за сигареты
Андрей Гнеушев: «Опыт центра «Добрый сад» нужно распространять и на другие учреждения»
В Шахунском районе мать четверых детей предстанет перед судом за сбыт наркотиков
Госдолг Нижегородской области уменьшился на 939,5 миллиона рублей за год
Десятки незаконных свалок с мусором были обнаружены в Нижнем Новгороде за новогодние праздники
В Нижегородской области впервые начали разводить благородных оленей как сельскохозяйственных животных
Житель Выксы предложил полицейскому взятку, чтобы прослушать телефон бывшей сожительницы