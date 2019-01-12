ХК «Торпедо» одержало победу над ХК «Автомобилист»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-12T11:34:20+03:00

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В первом домашнем матче в 2019 году нижегородское «Торпедо» одержало победу над лидером Восточной конференции со счетом 3:2. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

С первых же минут игра была яркой и насыщенной. Первая шайба полетела в ворота торпедовцев в первом периоде. Второй период принес немало моментов, которые щекотали нервы болельщикам, но ни одного гола забито не было. Триумф нижегоррдцев пришелся на третий период.

Эндрю Кейлоф здорово подкараулил на "пятаке" передачу Филипа Хольма, со второй попытки не оставив шансов на спасение Якубу Коваржу - 1:1. Через несколько минут Артем Аляев, войдя в зону соперника, всего за несколько секунд успел обыграть защитника, нанести прицельный бросок, уехать за ворота и "по-бобровски" завезти оттуда шайбу в цель - 2:1. А потом Дамиф Жафяров из-за ворот выдал выверенную передачу на "пятак", откуда Денис Паршин подарил болельщикам еще один "Новый Год", сделав счет 3:1.

Однако автомобилисты все же отыграли одну шайбу: ее автором стал Илья Крикунов.