2019-01-11T17:15:20+03:00
Общество

Центры образования появятся в 46 школах Нижегородской области

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» будет внедряться модель цифровой образовательной среды
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская область стала лидером по числу одобренных заявок в рамках национального проекта «Образование» - от региона прошли конкурсный отбор девять заявок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, реализация национального проекта позволит уже в этом году решить ряд конкретных задач.

- Большое внимание в рамках реализации нацпроекта будет уделяться новым технологиям. В 46 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Там будут оборудованы функциональные зоны: шахматная гостиная, медиазона, - сообщил Глеб Никитин.

Кроме того, в 27 образовательных организациях планируется внедрить целевую модель цифровой образовательной среды, а в 15 коррекционных школах будет обновлена материально-техническая база.

В министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области отметили также, что в рамках нацпроекта «Образование» на территории региона в 2019-2020 годах планируется открыть 5542 новых мест в школах, а в девяти сельских школах – отремонтировать спортзалы.

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