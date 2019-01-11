2019-01-11T16:31:28+03:00
Общество

Нижегородцам напомнили о правилах поверки газовых счетчиков

Поверка должна проводиться раз в 12 лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Эксперты Нижегородского государственного центра стандартизации и метрологии Росстандарта напомнили нижегородцам о правилах квалифицированной поверки приборов учета газа в квартирах. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ЦСМ.

- Газовые счетчики – явление не новое, но не все знают, кто и как должен проводить их поверку. Поверочный период у таких приборов достаточно длительный, до 12 лет, но проводить ее следует обязательно. И правом выполнения таких работ наделены далеко не все организации, - обращает внимание директор ЦСМ Денис Миронов.

При выборе организации эксперты рекомендуют проверить у ее представителя аттестат аккредитации на данный вид деятельности. При этом аттестат может оказаться и поддельным – поэтому его подлинность обязательно нужно проверить на сайте Росаккредитации.

Еще одно обязательное условие – сотрудники должны проверить тягу в вентиляционном канале. Организации, имеющие право на данный вид работ, используют в работе высокоточные приборы, которые также обязательно проходят поверку.

Так, например, при проверке тяги в вентиляционном канале используются средства измерения скорости воздушного потока – анемометры. Владельцу квартиры следует поинтересоваться, проходил ли прибор поверку в аккредитованном центре. Если прибор вовремя не прошел поверку, есть опасность, что он неисправен, а значит, не сможет показать, все ли следы угарного газа уходят в вентканал.

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