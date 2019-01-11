2019-01-11T15:47:46+03:00
Происшествия

Рабочий получил тяжелую травму глаза на производстве в Дзержинске

Теперь предприятие заплатит штраф в размере 65 тысяч рублей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области завершилось расследование тяжелого случая на Дзержинском производстве изделий из пластмасс. Там во время работ пострадал 25-летний аппаратчик подготовки сырья.

Как сообщается на сайте госинспекции труда, трагедия случилась 13 декабря, когда молодой человек выполнял задание по обеспечению сырьем рабочего процесса технологического оборудования. Он ножом вскрывал мешки, однако в какой-то момент рука сорвалась, и находящийся в ней нож, вонзился лезвием в глаз.

Специалисты выявили на предприятии нарушения по охране труда, а именно: в регламенте не указан порядок выполнения работы по вскрытию полиэтиленовой упаковки, пострадавший использовал складной нож с открытым лезвием, инструктажа он не получал, а в инструкции не указан порядок безопасного выполнения работы по вскрытию полиэтиленовой упаковки с паллеты с мешками сырья при помощи складного ножа.

Теперь предприятие заплатит штраф в размере 65 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер из Ковернинского района расстрелял односельчанина из ружья
МФЦ в торговом центре «Ганза» перешел в штатный режим работы
Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках 18-летнего Кирилла Зайцева
20-летний студент из Выксы зарезал соседа по общежитию из-за компьютерной игры
Нижегородское «Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 января
Нижегородский аэропорт начал принимать пассажирский Airbus A330-200
Житель Сормова проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство незнакомца из-за сигареты
Андрей Гнеушев: «Опыт центра «Добрый сад» нужно распространять и на другие учреждения»
В Шахунском районе мать четверых детей предстанет перед судом за сбыт наркотиков
Госдолг Нижегородской области уменьшился на 939,5 миллиона рублей за год
Десятки незаконных свалок с мусором были обнаружены в Нижнем Новгороде за новогодние праздники
В Нижегородской области впервые начали разводить благородных оленей как сельскохозяйственных животных
Житель Выксы предложил полицейскому взятку, чтобы прослушать телефон бывшей сожительницы