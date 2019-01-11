Рабочий получил тяжелую травму глаза на производстве в Дзержинске

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-11T15:47:46+03:00

Теперь предприятие заплатит штраф в размере 65 тысяч рублей

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В Нижегородской области завершилось расследование тяжелого случая на Дзержинском производстве изделий из пластмасс. Там во время работ пострадал 25-летний аппаратчик подготовки сырья.

Как сообщается на сайте госинспекции труда, трагедия случилась 13 декабря, когда молодой человек выполнял задание по обеспечению сырьем рабочего процесса технологического оборудования. Он ножом вскрывал мешки, однако в какой-то момент рука сорвалась, и находящийся в ней нож, вонзился лезвием в глаз.

Специалисты выявили на предприятии нарушения по охране труда, а именно: в регламенте не указан порядок выполнения работы по вскрытию полиэтиленовой упаковки, пострадавший использовал складной нож с открытым лезвием, инструктажа он не получал, а в инструкции не указан порядок безопасного выполнения работы по вскрытию полиэтиленовой упаковки с паллеты с мешками сырья при помощи складного ножа.

Теперь предприятие заплатит штраф в размере 65 тысяч рублей.