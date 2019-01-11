2019-01-11T15:25:23+03:00
Происшествия

Пенсионер из Ковернинского района расстрелял односельчанина из ружья

Он принял его за грабителя
Валерия ГРОМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ в отношении пенсионера из Ковернинского района. 9 января 2019 года он несколько раз выстрелил по своему односельчанину из ружья. Потерпевший 61-летний мужчина погиб на месте.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, трагедия произошла в деревне Понурово.

По предварительным данным, накануне убийства мужчины вместе распивали алкоголь, а потом один из них принял другого за грабителя, из-за чего и был конфликт.

Как пояснили следователи, пенсионер проживал один, разрешения на хранение оружия у него не было. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор в отношении 59-летнего жителя Сормовского района Нижнего Новгорода. Он поссорился с прохожим, который в грубой форме попросил у него сигарету. Тогда обвиняемый зарезал обидчика. Его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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