МФЦ в торговом центре «Ганза» перешел в штатный режим работы

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-11T14:57:48+03:00

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Многофункциональный центр (МФЦ), который открылся в нижегородском торговом центре «Ганза» в конце декабря, перешел из тестового в штатный режим работы. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, 11 января там побывал мэр Владимир Панов.

В новом МФЦ работают 15 окон приема граждан, есть детский уголок, помещения для хранения и выдачи готовых паспортов, а также оборудована «доступная среда» для маломобильных групп населения.

Специалисты помогают нижегородцам получить услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, региональных органов власти и муниципальные услуги горадминистрации.

Режим работы: с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 15.00 в субботу.

- Благодаря этим проектам мы можем говорить о том, что этот формат однозначно удобен, потому что здесь есть парковка и условия для маломобильных групп населения, - пояснил Панов.