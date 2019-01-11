2019-01-11T14:22:45+03:00
Общество

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках 18-летнего Кирилла Зайцева

В последний раз молодого человека видели 11 декабря 2018 года
Валерия ГРОМОВА
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В Нижегородской области пропал 18-летний Кирилл Зайцев. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», в последний раз молодого человека видели 11 декабря 2018 года, когда он уезжал из Заволжья в Балахну.

С тех пор о местонахождении Кирилла ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, волосы темные, телосложение худощавое, глаза карие. В момент исчезновения он был одет в черную куртку с зеленой молнией, на капюшоне которой есть козырек, черную шапку, черные трико или голубые джинсы, серую кофту и черные с зеленым кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация об этом молодом человеке, просим сообщить ее по номеру 8-831-291-51-51 волонтерам ил сразу в полицию по номеру 102.

Напомним, в Нижегородской области все еще ведутся поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района, а вторая - 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

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