2019-01-11T13:45:22+03:00
Происшествия

20-летний студент из Выксы зарезал соседа по общежитию из-за компьютерной игры

Теперь молодому человеку грозит суд
Валерия ГРОМОВА
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего студента из Выксы, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Кража» уголовного кодекса. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Молодой человек несколько раз пырнул ножом соседа по комнате. 23-летний потерпевший погиб на месте. Трагедия случилась 6 мая 2018 года в общежитии на улице Чкалова.

После этого студент сбежал, прихватив с собой запчасти для компьютера. Тело погибшего было найдено на следующий день.

Свою вину 20-летний парень признал. Сейчас он находится под стражей. При допросе выксунец сообщил следователям, что причиной ссоры с погибшим стал тот факт, что не поделили очередность игры на компьютере.

Уголовное дело направлено в суд.

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