2019-01-11T13:11:38+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 января

Игра пройдет в КРК "Нагорный"
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 11 января 2019 года, в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде пройдет матч Континентальной хоккейной лиги. Сыграть с «Торпедо» приедет екатеринбургский «Автомобилист».

Начало встречи – 19:00.

Напомним, это будет третья игра между этими командами в рамках текущего сезона. Первый раз они встречались в Екатеринбурге. Автозаводцы тогда разгромили соперника со счетом 3:1. Во второй раз матч проходил 21 декабря 2018 года. Нижегородцы проиграли со счетом 1:5.

Сейчас «Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр на текущий сезон можно посмотреть здесь.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с 29-летним защитником Дмитрием Коробовым. В сезоне 2018/2019 он сыграл 39 матчей и набрал восемь очков.

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