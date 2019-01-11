2019-01-11T12:40:54+03:00
Общество

Нижегородский аэропорт начал принимать пассажирский Airbus A330-200

Такие самолеты могут садиться в Нижнем Новгороде с 12 декабря
Валерия ГРОМОВА
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Международный аэропорт «Стригино» теперь допущен к приему пассажирского воздушного судна Airbus A330-200. Такие самолеты могут садиться в Нижнем Новгороде с 12 декабря.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, такое судно используется ведущими отечественными и зарубежными авиакомпаниями. Летать в них могут более 250 человек. Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Напомним, 11 октября 2018 года в России стартовал конкурс «Великие имена России». В список 47 аэропортов России, которым решили дать имена великих россиян, вошел и нижегородский аэропорт «Стригино». На первом этапе любой гражданин мог предложить свой вариант имени аэропорта, затем в ходе онлайн-голосования и социологических опросов был составлен шорт-лист конкурса, куда в Нижегородской области вошли Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов, набравшие 32%, 15% и 52% голосов соответственно. Наконец, на последнем этапе в ходе анкетирования был определен победитель. Им стал Валерий Чкалов.

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