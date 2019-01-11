Житель Сормова проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство незнакомца из-за сигареты

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-11T12:25:57+03:00

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Суд вынес приговор в отношении 59-летнего жителя Сормовского района Нижнего Новгорода, который обвинялся по статье «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина совершил преступление летом 2018 года.

Это произошло на улице Павлова. Пьяный нижегородец поссорился с прохожим, который в грубой форме попросил у него сигарету. Чтобы помириться, мужчины зашли в кафе, но конфликт лишь обострился.

Тогда обвиняемый сходил домой, взял нож, вернулся в заведение и зарезал обидчика. 34-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Свою вину нижегородец признал. Суд приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.