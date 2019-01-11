2019-01-11T12:02:25+03:00
Общество

Андрей Гнеушев: «Опыт центра «Добрый сад» нужно распространять и на другие учреждения»

Он обеспечивает непрерывную реабилитацию, постоянное сопровождение больного ребенка и его семьи
Валерия ГРОМОВА
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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев посетил Центр длительной реабилитации детей «Добрый сад», сообщает пресс-служба регионального правительства. Он считает, что опыт этого центра необходимо распространять и на другие учреждения области.

«Добрый сад» обеспечивает непрерывную реабилитацию, постоянное сопровождение больного ребенка и его семьи.

Гнеушев ознакомился с работой учреждения, посетил несколько комнат с детьми и поздравил ребят с наступившим Новым годом и Рождеством. По его словам, такое учреждение важно не только для региона, но и для всей страны.

- Выявление аутизма на ранней стадии дает больше шансов на реабилитацию ребенка. Здесь им помогают социализироваться, в результате чего ребята смогут свободно пойти в детский сад или образовательное учреждение. Это серьезное дело, которое нужно поддерживать, - объяснил замгубернатора.

Специалисты центра помогают детям подготовиться к школе, оказывают консультативно-диагностическую помощь, обучают родителей и педагогов, проводят научные исследования и разрабатывают новые методы лечения.

После реабилитации дети с аутизмом могут интегрироваться в обычные детские сады и школы.

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