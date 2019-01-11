В Шахунском районе мать четверых детей предстанет перед судом за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-11T10:27:41+03:00

Сейчас она находится под домашним арестом

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В Шахунском районе осудят многодетную мать, которая незаконно сбывала наркотики. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Согласно информации, 22 января 2018 года она незаконно купила наркотики, которые продала их в тот же день.

Свою вину в полном объеме мать четверых детей не признала, однако сторона обвинения собрала достаточно доказательств. Ее подельник, кстати, полностью признал вину в указанном преступлении, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время он осужден к пяти годам лишения свободы.

Сейчас жительница Шахунского района находится под домашним арестом. При рассмотрении судом уголовного дела будет решен вопрос о помещении детей в специальное учреждение.