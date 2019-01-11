Госдолг Нижегородской области уменьшился на 939,5 миллиона рублей за год

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-11T10:36:27+03:00

Сейчас он составляет 75,09 миллиарда рублей

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Госдолг Нижегородской области, по данным на 1 января 2019 года, составил 75,09 миллиарда рублей. Как сообщает региональное министерство финансов, по сравнению с показателями на начало 2018 года эта сумма уменьшилась на 939,5 миллиона рублей.

Как отмечают специалисты, снижение связано с уменьшением объема основного долга по кредитам коммерческих банков и объема обязательств по предоставленной государственной гарантии за счёт исполнения заёмщиком своих обязательств по кредитному договору.

Два месяца назад Нижегородская область разместила облигационный займ на 10 миллиардов рублей.

Согласно информации, в структуре долга 0,2% составляют государственные гарантии, 56,9% - государственные ценные бумаги, 16,3% - кредиты коммерческих банков, 26,6% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.

Напомним, в этом году в Нижегородской области отремонтируют 864 многоквартирных дома. «Комсомолка» опубликовала полный этих перечень домов.