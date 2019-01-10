В Нижегородской области впервые начали разводить благородных оленей как сельскохозяйственных животных
В Нижегородской области впервые в истории начали разводить благородных оленей как сельскохозяйственных животных. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 120 голов уже завезены в фермерское хозяйство «Ивановское» на Бору.
По информации минсельхоза, ни один из соседних регионов такого еще не практиковал. На Бору же их будут разводить для производства мяса и пантов. Планируется, что их поголовье увеличится до тысячи.
- Развитие малого и среднего предпринимательства и, в частности, крестьянско-фермерских хозяйств, - очень важное направление работы регионального правительства, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он призвал власти регионов искать новые решения, которые помогут развитию местного предпринимательства.
К слову, проект получил областную господдержку на возмещение части затрат на покупку специализированной техники.
Напомним, финансирование сельского хозяйства в Нижегородской области будет увеличено на 20% в 2019 году. Такое поручение было дано Глебом Никитиным.