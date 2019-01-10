2019-01-10T17:07:56+03:00
Происшествия

Житель Выксы предложил полицейскому взятку, чтобы прослушать телефон бывшей сожительницы

Теперь мужчине грозит суд
Валерия ГРОМОВА
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Выксы. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий» Уголовного кодекса.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Молодой человек не раз просил сотрудника правоохранительных органов о помощи: предоставить информацию о телефонных разговорах и переписках, которые вела его бывшая сожительница с иными лицами. Ему было отказано, однако выксунец продолжал настаивать.

Через несколько дней он передал правоохранителю 12 тысяч рублей за проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан в отношении бывшей сожительницы. Его действия были пресечены полицией.

Свою вину обвиняемый не признает, но следователи собрали все доказательства. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд.

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